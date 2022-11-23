Repubblica, Burdisso in Qatar, cerca per la Fiorentina un difensore centrale e di un mediano 

Burdisso in Qatar con una missione che non è solo quella di seguire i viola impegnati

Secondo La Repubblica, Nicolas Burdisso è in Qatar non soltanto per osservare i gigliati presenti (oggi Amrabat e domani Milenkovic e Jovic). Il dirigente deve osservare nuovi talenti per la Fiorentina e scovare un difensore centrale ed un mediano.

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