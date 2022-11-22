Luis Enrique sui tanti tanti minuti di recupero: "Sono stanco del poco tempo effettivo. Più si gioca meglio è"

Durante l'appuntamento giornaliero sul suo canale Twitch, il commissario tecnico della Spagna, Luis Enrique, ha parlato anche dei minuti di recupero "extra-large" visti fin ora in Qatar: "Sono felice...

Durante l'appuntamento giornaliero sul suo canale Twitch, il commissario tecnico della Spagna, Luis Enrique, ha parlato anche dei minuti di recupero "extra-large" visti fin ora in Qatar: "Sono felice che ci siano così tanti minuti di recupero. Sono stanco di giocare così poco tempo effettivo. Se vogliamo promuovere il calcio, più si gioca meglio è".

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