Luis Enrique sui tanti tanti minuti di recupero: "Sono stanco del poco tempo effettivo. Più si gioca meglio è"
Durante l'appuntamento giornaliero sul suo canale Twitch, il commissario tecnico della Spagna, Luis Enrique, ha parlato anche dei minuti di recupero "extra-large" visti fin ora in Qatar: "Sono felice...
A cura di Redazione Labaroviola
22 novembre 2022 22:55
Durante l'appuntamento giornaliero sul suo canale Twitch, il commissario tecnico della Spagna, Luis Enrique, ha parlato anche dei minuti di recupero "extra-large" visti fin ora in Qatar: "Sono felice che ci siano così tanti minuti di recupero. Sono stanco di giocare così poco tempo effettivo. Se vogliamo promuovere il calcio, più si gioca meglio è".
FIORENTINA, JUVENTUS, ROMA, INTER, MILAN E NAPOLI ABBANDONANO ASSEMBLEA DI LEGA PRIMA CHE INIZI
https://www.labaroviola.com/fiorentina-juventus-roma-inter-milan-e-napoli-abbandonano-assemblea-di-lega-prima-che-inizi/193439/