Fiorentina, Juventus, Roma, Inter, Milan e Napoli abbandonano assemblea di Lega prima che inizi

La Fiorentina, insieme ad altri club di A, hanno lasciato l'assemblea prima che questa iniziasse. Quasi tutte le big tranne Lazio e Atalanta

Come riportato da Italpress, 7 club di Serie A avrebbero lasciato l’assemblea di Lega prima dell’inizio dell’incontro. Le squadre sono Napoli, Roma, Juventus, Inter, Milan, Fiorentina e Monza. 13 i club rimasti. Ancora non sono chiare le motivazioni di questo abbandono prima del previsto. La riunione in Via Rosellini è iniziata con oltre un'ora e mezza di ritardo rispetto all'orario previsto, era stata fissata per le 14 ma si è cominciato solo dopo le 16.30.

Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, una decisione nata dopo una sfuriata del patron del Napoli Aurelio De Laurentiis prima dell’inizio dell’assemblea: nel mirino del numero uno dei partenopei tutto il sistema della Lega Serie A in particolare dal lato dei club, partendo dalle mosse di Lotito e non solo. Alla base ci sarebbe in particolare la divisione del potere in Lega, con De Laurentiis che vorrebbe un consiglio più ampio con 8/9 club presenti rispetto agli attuali quattro.

GLI OCCHI DELLA FIORENTINA SU MEDINA

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