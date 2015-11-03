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Notizie Luis Enrique Fiorentina

Calcio batte Anticalcio 5-0. Finale di Champions senza storia, Inter umiliata dal PSG

31 maggio 2025 23:07

De Laurentiis annuncia: "Il prossimo allenatore del Napoli gioca con il 4-3-3. Luis Enrique vuole la Premier"

30 maggio 2023 13:55

Pedullà scrive: "Luis Enrique perplesso dal Napoli. Contatti indiretti tra Italiano e De Laurentiis"

30 maggio 2023 12:26

Pedullà: "Contatti veri tra Luis Enrique e il Napoli. De Laurentiis non ha contattato la Fiorentina per Italiano"

26 maggio 2023 00:20

Luis Enrique confessa: "Amrabat è il giocatore che mi ha impressionato di più in questo mondiale"

13 dicembre 2022 14:06

La Spagna ha deciso: esonerato Luis Enrique, al suo posto subentra Luis de la Fuente

08 dicembre 2022 16:32

Anche Luis Enrique si inchina ad Amrabat dopo la partita: "Giocatore eccezionale come Ziyech"

06 dicembre 2022 21:52

Luis Enrique sui tanti tanti minuti di recupero: "Sono stanco del poco tempo effettivo. Più si gioca meglio è"

22 novembre 2022 22:55

Dalla Spagna: Unzuè, ex portiere spagnolo affetto da SLA. L'annuncio oggi in conferenza stampa

18 giugno 2020 14:23

Trevisani: "Iachini saprà gestire questa stagione. In futuro Spalletti oppure un colpo alla Luis Enrique"

09 giugno 2020 22:59

Luis Enrique: "Non conto su Tello, deve trovare un'altra squadra"

21 luglio 2016 14:07

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