Notizie Luis Enrique Fiorentina

Calcio batte Anticalcio 5-0. Finale di Champions senza storia, Inter umiliata dal PSG
31 maggio 2025 23:07
De Laurentiis annuncia: "Il prossimo allenatore del Napoli gioca con il 4-3-3. Luis Enrique vuole la Premier"
30 maggio 2023 13:55
Pedullà scrive: "Luis Enrique perplesso dal Napoli. Contatti indiretti tra Italiano e De Laurentiis"
30 maggio 2023 12:26
Pedullà: "Contatti veri tra Luis Enrique e il Napoli. De Laurentiis non ha contattato la Fiorentina per Italiano"
26 maggio 2023 00:20
Luis Enrique confessa: "Amrabat è il giocatore che mi ha impressionato di più in questo mondiale"
13 dicembre 2022 14:06
La Spagna ha deciso: esonerato Luis Enrique, al suo posto subentra Luis de la Fuente
08 dicembre 2022 16:32
Anche Luis Enrique si inchina ad Amrabat dopo la partita: "Giocatore eccezionale come Ziyech"
06 dicembre 2022 21:52
Luis Enrique sui tanti tanti minuti di recupero: "Sono stanco del poco tempo effettivo. Più si gioca meglio è"
22 novembre 2022 22:55
Dalla Spagna: Unzuè, ex portiere spagnolo affetto da SLA. L'annuncio oggi in conferenza stampa
18 giugno 2020 14:23
Trevisani: "Iachini saprà gestire questa stagione. In futuro Spalletti oppure un colpo alla Luis Enrique"
09 giugno 2020 22:59
Luis Enrique: "Non conto su Tello, deve trovare un'altra squadra"
21 luglio 2016 14:07
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