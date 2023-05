De Laurentiis annuncia: “Il prossimo allenatore del Napoli gioca con il 4-3-3. Luis Enrique vuole la Premier”

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato del tema allenatore ai microfoni della Rai: “Abbiamo un 4-3-3 che è il nostro modulo da blindare con giocatori straordinari che vogliamo tenere e abbiamo sul tavolo una decina di allenatori che abbiamo verificato che si cimentano con questo modulo. Stiamo cercando la persona più adatta per continuare questo ciclo che abbiamo aperto”.

Il numero uno del club azzurro conferma i contatti con Luis Enrique ma parla anche di difficoltà legate alla concorrenza: “Luis Enrique è un grande allenatore, ha fatto molto bene al Barcellona, ma credo abbia in mente la Premier League. Bisogna anche considerare che noi competiamo con tanti altri campionati che, come in Inghilterra, sono più attraenti del nostro. Possiamo dirgli che lì non si mangia come da noi e non c’è il golfo, ma queste sono chiacchiere…”. Lo scrive il Corriere dello Sport

