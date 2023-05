La Juventus ha deciso di ammettere tutti gli illeciti sul bilancio per avere una pena ridotta dalla giustizia

Dopo le parole dello Chief Football Officier, Francesco Calvo, prima della partita contro il Milan, oggi è arrivata la possibile svolta nel filone stipendi in casa Juventus. Infatti, il club bianconero ha aperto al patteggiamento e il processo al Tribunale Federale Nazionale – previsto per il 15 giugno – è stato anticipato alla giornata di domani, martedì 30 maggio.

La Juventus ha scelto la strada del patteggiamento per la doppia manovra stipendi. Dunque, il club bianconero proverà a concordare la Procura Federale una pena. E, in seguito, il Tribunale Federale Nazionale dovrà decidere se sia giusta o meno. Se verrà accettata, la Juve non potrà ricorrere in alcun grado di giudizio e il caso si chiuderà qui. Se non verrà accettata, si farà il processo.

Due i possibili scenari: il primo è quella dell’ammenda, la seconda è quella di un’ammenda accompagnata da una penalizzazione di punti. A fronte dei dieci punti di penalizzazione già inflitti dalla Corte Federale, si presume che la Juventus possa avere qualche altro punto di penalizzazione in forma ridotta (dai 2 ai 4 punti) con un’ammenda. Il club bianconero, però, spingerà per solo avere una maxi-ammenda. Tuttavia, una piccola penalizzazione di punti, lascerebbe ai bianconeri la possibilità di qualificarsi alla prossima Conference League, in attesa di un’eventuale sentenza UEFA. Lo riporta Alfredo Pedullà sul suo sito

