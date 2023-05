Papa Waigo elogia Italiano: “Un allenatore già in campo, era mio capitano. Sta già studiando il West Ham”

Intervistato da TMW, l’ex attaccante Papa Waigo si è soffermato anche su una sua ex squadra, la Fiorentina, allenata a sua volta da un ex compagno di squadra come Italiano: “Lo conosco bene, perché è stato il mio capitano a Verona. Mi diceva sempre: “Tu vai, la palla te la facciamo arrivare”. Vederlo a questi livelli non mi sorprende, era già un allenatore in campo. Sono sicuro che starà studiando già il West Ham e che ne stia parlando con tutti i ragazzi”

ANGELO GIORGETTI DICE LA SUA SUL MOMENTO DELLA FIORENTINA IN VISTA DELLA FINALE EUROPEA