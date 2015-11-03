Notizie Papa Waigo Fiorentina

Papa Waigo: "I tifosi mi fermano ancora per ringraziarmi per quel gol, ho lasciato un segno a Firenze"
14 maggio 2026 18:02
Papa Waigo: "Contento di far parte della storia viola, sabato mi auguro si vinca finalmente"
17 novembre 2025 14:19
Papa Waigo: "La Fiorentina ha tanti bomber, magari Piccoli mette in panca Kean qualche gara"
24 agosto 2025 11:57
Papa Waigo: "Fiorentina-Juve, sempre bellissima. La Viola merita più dell'ottavo posto"
15 marzo 2025 23:11
Papa Waigo al fianco di Kean: “L’Italia sia fiera di avere un giocatore così. Nel 2025 dovrebbe esserci una mentalità diversa”
12 febbraio 2025 08:33
Papa Waigo: "Il gol alla Juve indimenticabile. Gud-Kean? Grande coppia. Ikoné? Ha molto deluso"
14 ottobre 2024 23:06
Papa Waigo: "Quando mi chiamarono dalla Fiorentina, non ci credevo. Che goduria il gol alla Juve"
13 aprile 2024 14:42
Papa Waigo elogia Italiano: "Un allenatore già in campo, era mio capitano. Sta già studiando il West Ham"
29 maggio 2023 19:16
Papa Waigo: "Scriverò libro su mio gol alla Juventus. Vorrei lavorare con Fiorentina per portare campioni"
09 febbraio 2023 19:12
Papa Waigo: "Vieri mi ha fatto piangere quando eravamo alla Fiorentina, mantenne una promessa"
26 novembre 2022 19:05
Papa Waigo: "Proposi un talento alla Fiorentina, Barone l'ha visto e scartato, ora l'ha preso Mendes"
17 ottobre 2022 14:19
Papa Waigo: "Tifo Fiorentina, il viola è nella mia pelle. Mi piacerebbe dare una mano alla società"
20 aprile 2022 13:45
Papa Waigo: "Ho un talento, ho mandato il suo video a Pradè e Italiano ma non mi hanno risposto"
01 marzo 2022 19:10
Papa Waigo: "Italiano è stato il mio capitano a Verona. Vlahovic andava rinnovato a giugno scorso"
15 dicembre 2021 17:53
Papa Waigo: "La tribuna con la Juve mi fece lasciare Firenze. Quella volta che Vieri imitò il mio balletto dopo un gol.."
06 maggio 2020 23:11
Successe undici anni fa..i viola schiacciano la Juve a Torino. Il ricordo del 2-3..
02 marzo 2020 14:40
Papa Waigo ricorda il trionfo con la Juve: "Al ritorno a Firenze, un'accoglienza mai vista"
15 novembre 2018 21:32
Papa Waigo: "Dopo quel 2-3 la città ci accolse come se avessimo vinto lo scudetto"
20 settembre 2017 16:12
Archivio