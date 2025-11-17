17 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 15:27

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Papa Waigo: “Contento di far parte della storia viola, sabato mi auguro si vinca finalmente”

Radio

Papa Waigo: “Contento di far parte della storia viola, sabato mi auguro si vinca finalmente”

Mirko Carmignani

17 Novembre · 14:19

Aggiornamento: 17 Novembre 2025 · 14:19

TAG:

#FiorentinaJuventusPapa Waigo

Condividi:

di

L'ex attaccante senegalese della Fiorentina è intervenuto per parlare della gara di sabato dei viola contro la Juventus

A Lady Radio è intervenuto l’ex attaccante viola Papa Waigo, noto per un gol contro la Juventus a Torino: “Sono contento del gol che ho fatto a Torino e mi fa piacere essere nella storia di questo fantastico club per aver dato una gioia grande ai fiorentini. Sabato non è una partita normale, si presenta da sola e potrebbe essere la sfida della vera svolta per noi dopo un inizio non facile. Bisogna costruire finalmente un progetto lungo qui con un allenatore che dura nel tempo e una continuità nel gioco perché ora si cambia tutto troppo velocemente.”

Sul suo ruolo: “Adesso faccio il direttore sportivo in Senegal e spero di fare una partnership con la Fiorentina per portare qualche giovane talento in viola dal mio paese perché ci sono dei ragazzi ottimi su cui puntare e io voglio dar loro una mano, chiaramente non è semplice perché sono degli extracomunitari ed è un tema incasinato.”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio