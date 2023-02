Papa Waigo: “Scriverò libro su mio gol alla Juventus. Vorrei lavorare con Fiorentina per portare campioni”

Papa Waigo, ex attaccante della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per presentare la sfida con la Juventus. Ecco le sue parole:

Se seguo la Fiorentina? Sono in Senegal. La situazione della Fiorentina non mi fa stare tanto bene. Io seguo sempre la squadra e adesso questa situazione non mi piace molto perchè è un po’ preoccupante la classifica.

Come si prepara Juventus Fiorentina? Bisogna comportarsi come un tifoso. Il giocatore deve essere un tifoso in campo. Qualsiasi giocatore che arriva in una società deve conoscere la storia del club e sentire le rivalità come questa partita.

Mia esperienza a Firenze? Potevo dare tanto a Firenze ma quel gol con la Juve mi ha fatto comunque entrare nella storia della Fiorentina nonostante siano passati campioni molto più forti di me.

Raccontare quella giornata? Io mi ricordo bene quella partita, sia il prima che il dopo: scriverò un piccolo libro perchè personalmente per me è una storia. Ero felice perchè avevo trovato il posto da titolare nelle partite prima ma contro la Juventus ero furioso perchè non sarei partito titolare. Prandelli disse a me ed Osvaldo che gli avremmo fatto vincere la partita dalla panchina

Lavoro? Sono procuratore e sto già collaborando con squadre in Spagna. In Italia mi piacerebbe lavorare e se posso dare il mio contributo alla Fiorentina per portare dei campioni sarei molto felice: le decisioni le prende la società.”

