Papa Waigo: “Quando mi chiamarono dalla Fiorentina, non ci credevo. Che goduria il gol alla Juve”

L’ex calciatore senegalese della Fiorentina Papa Waigo ha parlato al Pentasport di Radio Bruno della sua ex squadra e del Grifone in cui ha militato: “La stagione viola è altalenante e capisco che i tifosi si aspettassero di più, ma ancora non è finita e ci sono tanti traguardi da raggiungere. Nelle coppe ha sempre fatto bene ed anche quest’anno potrebbe vincere un trofeo quindi nulla è perduto. Di sicuro spero che la squadra venga rinforzata“.

Sulla sua esperienza viola: “Venivo dal Genoa dove avevo fatto fatica, infatti non appena mi chiamò la Fiorentina non ci credevo, era bellissimo mi ricordo che accettai subito, c’erano tanti esterni in quel periodo alla Fiorentina, infatti non capivo perché mi volessero, poi però pensai che era il destino, l’ho seguito ed è stato molto bello. Il gol alla Juve fu una goduria immensa, ho ancora i brividi”

Su Gilardino: “Una bella persona, mi trovavo bene con lui, è un gran comunicatore per questo questi risultati non mi sorprendono, me l’aspettavo che avrebbe fatto bene. So che lo accostano alla Fiorentina e credo che conoscere l’ambiente sarebbe un bel vantaggio e a Firenze ha lasciato un bel ricordo, ce lo vedo bene per il post-Italiano”