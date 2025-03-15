Papa Waigo: "Fiorentina-Juve, sempre bellissima. La Viola merita più dell'ottavo posto"

L'ex viola sottolinea la qualità della rosa a disposizione di Palladino esaltando Moise Kean, un grande attaccante che a Torino rimpiangono

Papa Waigo, ex giocatore della Fiorentina e protagonista indimenticato della vittoria per 3-2 in rimonta a Torino il 2Marzo del 2008, ha rilasciato un’intervista al Radio Bruno Toscana, parlando della sfida di domani contro la Juventus.

"Le sconfitte con Napoli e Verona sono state difficili, ma la vittoria contro il Panathinaikos è stata fondamentale per arrivare carichi alla partita con la Juve. Tutti i giocatori della Fiorentina devono essere consapevoli dell'importanza di questa rivalità. Sarà una partita bellissima. Mi piacciono entrambi gli allenatori, sono giovani e provengono dal mondo del calcio professionistico, entrambi hanno giocato a livelli alti, ed è normale che stiano salendo. Il calcio italiano ha bisogno di un cambiamento e questi giovani tecnici devono avere la responsabilità di guidare grandi squadre come Fiorentina e Juventus".

Sull’attuale stagione della Fiorentina, Waigo ha poi aggiunto: "La Fiorentina quest'anno mi sta piacendo molto. Ha trovato un bomber come Kean, che vedo molto maturato. A Firenze ha trovato il suo spazio, dopo tutte le esperienze che ha vissuto. La tifoseria lo ha accolto calorosamente, e lui sta mostrando tutto il suo potenziale. Sta facendo bene e può concludere la stagione ancora meglio. Gli auguro di segnare contro la Juve. A Torino devono capire che hanno perso un grande attaccante, proprio come a Firenze hanno capito di aver perso Vlahovic. La Fiorentina merita di più dell'ottavo posto, ha qualità per ottenere qualcosa di più grande".

Infine, sulla Conference League, Waigo ha dichiarato: "La Fiorentina è arrivata in finale due anni di fila, la piazza si è ormai abituata a questa competizione. Sarebbe un peccato non provarci. Non è facile giocare ogni tre giorni, ma la Fiorentina lo merita per gli investimenti della società e per la passione della tifoseria che è sempre pronta a sostenere la squadra".