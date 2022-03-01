Papa Waigo: "Ho un talento, ho mandato il suo video a Pradè e Italiano ma non mi hanno risposto"

Era il 2 Marzo del 2008 e la Fiorentina vinceva sul campo della Juventus, uno dei grandi protagonisti di quella sfida fu Papa Waigo

Alla vigilia della partita contro la Juventus ha parlato uno dei protagonisti di questa sfida in passato, quel Papa Waigo rimasto nel cuore dei tifosi, queste le sue parole a Radio Bruno:

"Ho un gioiello nella mia Academy di 18 anni, uruguaiano, ho mandato il video a Italiano e Pradè non mi stanno rispondendo ai messaggi, si chiama Sousa, un talento molto molto bravo, è un Verratti più aggressivo. Voglio fare un regalo alla Fiorentina.

Juventus-Fiorentina me la ricordo bene, la maglia del calcio è che tutti si ricordano di me, auguro a tutti i giocatori della Fiorentina di avere la stessa emozione che ho provato io.

Ho avuto Italiano come capitano a Verona, lui mi ha molto aiutato, gli ho detto che Firenze ti dà tanto, che doveva far vedere il suo valore. Lui merita, era un allenatore anche in campo quando giocavamo. Con lui la Fiorentina ha trovato identità

Negli anni scorsi i giocatori avevano più attaccamento alla maglia, oggi il calcio è cambiato, il colpo lo ha fatto la Juventus. Vlahovic merita di avere una squadra che ha grandi traguardi, brutto passare dalla Fiorentina alla Juventus per la rivalità ma fa parte del calcio"

NICO GONZALEZ RACCONTA LA SUA ESPERIENZA ALLA FIORENTINA

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