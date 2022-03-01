Gonzalez scherza: ''Qui in campo mi picchiano tutti, da Quarta a Torreira. Quarto posto sarebbe folle

Parole d'amore nei confronti di Firenze e della Fiorentina per Nico Gonzalez, che si racconta in un piacevole estratto.

Si è lasciato andare, Nico Gonzalez, che ai microfoni di bolavip.com ha rilasciato una leggera e divertente intervista su tutti gli strettissimi temi di attualità della prima parte della sua esperienza alla Fiorentina. Queste le sue parole: Sono molto felice di essere qui. È una cosa che ho sempre voluto. La Fiorentina è un gruppo molto bello che ti fa divertire ogni giorno. A Firenze mi sento come in Argentina. Ho degli amici, posso uscire a mangiare tranquillamente. Sono felice di far parte di questo gruppo. Oggi sono ad un ottimo livello.

So che mi mancano i gol. Ma è qualcosa che credo stia per arrivare. Mi è successo anche il primo anno in Germania. Obiettivi? Ci siamo prefissati di entrare in Champions, se avessimo la possibilità di entrarci sarebbe folle. Dobbiamo continuare su questa strada con i piedi per terra.

Gara con la Juve? Tutte le partite sono importanti. Ma oggi abbiamo la possibilità di giocare una semifinale di Coppa, una partita molto speciale. Abbiamo deciso di vincere la Coppa Italia perché sarebbe un sogno per la squadra e per il Firenze. Personalmente mi sto preparando molto bene.

BUCCHIONI: ''PARTE DEI SOLDI DI VLAHOVIC GIA' SPESI. ODRIOZOLA PUO' RESTARE IN PRESTITO''

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