Bucchioni: "La Fiorentina ha già speso parte dei soldi di Vlahovic. Odriozola può restare in prestito"

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato dei temi di casa Fiorentina ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno

Ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno ha parlato il giornalista Enzo Bucchioni. Queste le sue parole:

"La Fiorentina ha già speso parte dei soldi di Vlahovic? Si è vero ci sono le situazioni Torreira, Piatek e Ikonè da sanare. Odriozola non lo pagheremo eventualmente subito perchè rimarrebbe in prestito. Biglietti invenduti? La Fiorentina voleva fare cassa visto che finalmente si gioca a porte aperte una partita importante, ma 35 euro in curva di questi tempi sono tanti. La diretta in chiaro ti condiziona. Pretaticca Allegri? Non penso i giocatori sono quelli e sappiamo come gioca. Un allenatore la prepare lo stesso con Vlahovic".

LA RIVELAZIONE DI BUCCHIONI SU VLAHOVIC

https://www.labaroviola.com/bucchioni-rivela-la-juventus-non-voleva-far-partire-vlahovic-per-firenze-ma-dybala-e-fuori/167326/