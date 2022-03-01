Bucchioni rivela: "La Juventus non voleva far partire Vlahovic per Firenze, ma Dybala è fuori"

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato della possibilità che Vlahovic parta dalla panchina contro la Fiorentina

Ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno ha parlato il giornalista Enzo Bucchioni. Queste le sue parole:

"Appena ho visto giocare novanta minuti Vlahovic a Empoli vedendo riposare Morata ho pensato che partirà dalla panchina. L'idea era di fare giocare punta Dybala ma non è in perfette condizioni e non sappiamo se giocherà. I bianconeri non volevano far partire Vlahovic per Firenze, la Juve voleva preservare il serbo da novanta minuti di inferno".

L'INVITO DELLA FIORENTINA A SUOI TIFOSI

https://www.labaroviola.com/vlahovic-ritorna-a-firenze-la-fiorentina-scrive-ai-tifosi-evitiamo-cori-razzisti-e-discriminazioni/167322/