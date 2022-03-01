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Bucchioni rivela: "La Juventus non voleva far partire Vlahovic per Firenze, ma Dybala è fuori"

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato della possibilità che Vlahovic parta dalla panchina contro la Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 marzo 2022 13:19
Bucchioni rivela: "La Juventus non voleva far partire Vlahovic per Firenze, ma Dybala è fuori" -
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Bucchioni rivela: "La Juventus non voleva far partire Vlahovic per Firenze, ma Dybala è fuori"

Ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno ha parlato il giornalista Enzo Bucchioni. Queste le sue parole:

"Appena ho visto giocare novanta minuti Vlahovic a Empoli vedendo riposare Morata ho pensato che partirà dalla panchina. L'idea era di fare giocare punta Dybala ma non è in perfette condizioni e non sappiamo se giocherà. I bianconeri non volevano far partire Vlahovic per Firenze, la Juve voleva preservare il serbo da novanta minuti di inferno".

L'INVITO DELLA FIORENTINA A SUOI TIFOSI 

https://www.labaroviola.com/vlahovic-ritorna-a-firenze-la-fiorentina-scrive-ai-tifosi-evitiamo-cori-razzisti-e-discriminazioni/167322/

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