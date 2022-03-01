Vlahovic ritorna a Firenze, la Fiorentina scrive ai tifosi: "Evitiamo cori razzisti e discriminazioni"

Con il ritorno di Dusan Vlahovic a Firenze da avversario con la maglia della Juventus la Fiorentina ha voluto mandare un messaggio ai suoi tifosi

La Fiorentina ringrazia i tantissimi tifosi che saranno allo stadio accanto alla squadra per la partita Fiorentina-Juventus di mercoledì. Il Club viola invita anche in questa occasione i nostri tifosi a sostenere la squadra con tutta la loro passione, il loro cuore e la loro straordinaria ironia, facendo sentire per tutti i 90 minuti l'amore per i nostri colori, evitando cori razzisti e discriminazioni che nulla hanno a che vedere con la nostra cultura e la nostra storia.

Questa la nota della Fiorentina alla vigilia di Fiorentina-Juventus che vedrà il ritorno al Franchi di Dusan Vlahovic un mese dopo la sua partenza

GRAZIANI A SORPRESA SULL'82

https://www.labaroviola.com/graziani-a-sorpresa-juventus-nell82-non-ci-ha-rubato-lo-scudetto-perso-per-infortunio-antognoni/167275/