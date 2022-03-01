Graziani a sorpresa: "Juventus nell'82 non ci ha rubato lo scudetto, perso per infortunio Antognoni"

Ciccio Graziani era l'attaccante titolare della Fiorentina dell'82 quando la squadra viola lo perse nell'ultima giornata di campionato

Ospite negli studi di Tiki Taka, l'ex attaccante della Fiorentina ha parlato dello scudetto perso nell'82 nell'ultima giornata di campionato in favore della Juventus, queste le parole di Ciccio Graziani: "Noi quell'anno abbiamo avuto la sfortuna di aver perso per 15 domeniche Giancarlo Antognoni, eravamo inferiori alla Juventus tecnicamente ma avevamo un'anima, non siamo stati derubati quell'anno, parliamoci chiaro, hanno rubato? No, non hanno rubato, peccato solo di non aver avuto Antognoni perchè con lui avremmo vinto noi quell'anno" conclude Graziani.

GLI OCCHI DELLA FIORENTINA SU CARNESECCHI

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