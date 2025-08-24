Papa Waigo: "La Fiorentina ha tanti bomber, magari Piccoli mette in panca Kean qualche gara"
Intervistato da Radio Firenzeviola, l'ex attaccante della Fiorentina Papa Waigo ha commentato il momento dei viola di Pioli che questa sera debutteranno in campionato sul campo del Cagliari: "La Fiore...
Intervistato da Radio Firenzeviola, l'ex attaccante della Fiorentina Papa Waigo ha commentato il momento dei viola di Pioli che questa sera debutteranno in campionato sul campo del Cagliari: "La Fiorentina ha fatto un bell'acquisto nel tenere Kean - ha esordito l'ex punta viola -. Quest'anno pensavo tornasse alla Juve o cambiasse squadra, invece è rimasto e la società ha fatto un bel mercato, rafforzando l'attacco anche con Dzeko. Kean si sente a suo agio a Firenze e fa bene a proseguire lì".
Fiorentina che ha confermato anche Gudmundsson.
"In attacco adesso ci sono tanti bomber, tenere sia Kean che Gudmundsson è stata una giusta mossa. E l'innesto di Dzeko mette quella sana pressione che serve. La squadra affronterà tre competizioni e Pioli le approccerà al massimo, avere Kean e Gudmundsson davanti è una cosa giusta".
Che acquisto è quello di Piccoli?
"È un buon colpo - ha concluso - anche perché avere qualcuno alle spalle che ti fa capire che il posto è sempre in bilico, serve, è importante. Kean magari andrà via tra un anno e Piccoli può essere la sorpresa di questo campionato, magari si guadagna lo spazio giusto e mette anche Kean in panchina per qualche gara. Il calcio è strano". Lo riporta Tuttomercatoweb