Papa Waigo: "Proposi un talento alla Fiorentina, Barone l'ha visto e scartato, ora l'ha preso Mendes"

Papa Waigo ha giocato nella Fiorentina di Prandelli e Corvino, adesso fa lo scouting dei giovani talenti in giro per il mondo

L'ex giocatore della Fiorentina, Papa Waigo, ex anche del Lecce, ha parlato nel giorno della partita contro la squadra salentina, queste le sue parole a Radio Bruno:

"Lo scorso anno la Fiorentina ha fatto benissimo, quest'anno si sapeva che sarebbe stato difficile perchè le avversarie aspettano adesso la Fiorentina, speriamo che Jovic si possa riprendere velocemente, a Lecce non sarà facile perchè ci sarà ambiente caldo e vogliono fare bene. Cabral si deve meritare il posto, Firenze ti dà tanto ma ti chiede anche tanto, se fai la differenza giochi.

Avevo proposto un mio giocatore giovane alla Fiorentina ma il ragazzo è stato preso da Jorge Mendes, mi dispiace perchè sto lavorando in tutto il mondo con giovani calciatori, a partire dal Senegal ma non solo, io sono attaccato alla Fiorentina e volevo lo prendessero loro, se vedo un talento interessante lo propongo a loro. Questo ragazzo era stato anche visto da Barone in Spagna in occasione di un torneo, lo ha visto giocare, è un ragazzo di molto talento, un Verratti più aggressivo, capitano della nazionale under 21 dell'Uruguay"

GUNTER E QUEL PRIMATO REGALATO A VENUTI

https://www.labaroviola.com/il-gol-di-gunter-contro-il-milan-da-il-primato-a-venuti-e-il-giocatore-con-piu-presenze-e-0-gol-in-serie-a/189217/