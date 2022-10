Il gol di Gunter contro il Milan dà il primato a Venuti, è il giocatore con più presenze e 0 gol in serie A

Il gol del momentaneo pareggio di Gunter in Verona-Milan ha regalato al giocatore della Fiorentina Lorenzo Venuti un brutto primato, infatti il terzino destro viola è attualmente il giocatore con più presenze senza mai segnare in serie A. Fino al gol del giocatore del Verona, era lo stesso Gunter in cima a questa classifica con 111 presenze con 0 gol.

In #VeronaMilan primo gol in serie A di Gunter alla presenza numero 111! Questo vuol dire che il giocatore attualmente in serie A con più presenze senza mai segnare diventa Lorenzo Venuti (Fiorentina, 102 presenze). — Giuseppe Pastore (@gippu1) October 16, 2022

