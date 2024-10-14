Papa Waigo: "Il gol alla Juve indimenticabile. Gud-Kean? Grande coppia. Ikoné? Ha molto deluso"

De Gea campione assoluto, non ha niente da dimostrare

Papa Waigo, ex calciatore della Fiorentina è così intervenuto a Radio Bruno: "Firenze mi manca tanto, anche se ogni anno passo in città per vedere la Fiorentina, ho sempre nostalgia. Il gol alla Juve è indimenticabile, è un bellissimo ricordo. Fiorentina? La sto seguendo sempre, quest'anno può togliersi diverse soddisfazioni. Kean? È sempre stato in ombra, cambiando molte squadre. È molto valido, se la piazza gli da fiducia può essere un grande valore aggiunto. Ha bisogno di essere coccolato, ha la rabbia e la voglia di dimostrare.

Gudmundsson? Gli attaccanti devono lavorare insieme per il bene della squadra, loro due sono una grande coppia. De Gea? È un campione assoluto, gli anni al Manchester non si possono dimenticare. Non ha niente da dimostrare, la Fiorentina ha fatto un top acquisto. Ikonè? È un ragazzo da cui mi aspettavo molto, spero che si possa ancora risollevare, In questi anni ha molto deluso, adesso deve lavorare per tirare fuori le sue capacità".

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