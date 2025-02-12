Papa Waigo al fianco di Kean: “L’Italia sia fiera di avere un giocatore così. Nel 2025 dovrebbe esserci una mentalità diversa”

Nessuno merita di essere insultato per il colore della pelle

Papa Waigo, ex attaccante della Fiorentina, ha così parlato ai microfoni di La Nazione: “Nessuno merita di essere insultato per il colore della pelle, specie una persona che va in campo per fare divertire i più piccoli. Nel 2025 la mentalità dovrebbe essere diversa. E bene che il mondo inizi a guardare con altri occhi simili episodi.

Per me nel mondo del pallone non esiste il razzismo, ma solo l'ignoranza. Quando la gente urla allo stadio contro qualcuno non si rende nemmeno conto se questo sia effettivamente bianco, nero, giallo o verde... lo fa solo perché glielo comanda la pancia, non la testa. lo ho sempre vissuto in modo razionale episodi del genere, per quanto facciano male. Un messaggio a Kean? Moise è un bravissimo ragazzo, porta con onore la maglia della Fiorentina e della Nazionale ed è la rivelazione del campionato. È maturato tanto e non merita di vivere una situazione del genere. L'Italia sia fiera di avere un giocatore così”.