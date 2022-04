Papa Waigo: “Tifo Fiorentina, il viola è nella mia pelle. Mi piacerebbe dare una mano alla società”

Ai microfoni del Pentasport ha parlato l’ex attaccante della Fiorentina Papa Waigo. Queste le sue parole:

“Vittoria a Torino 2-3? Quella vittoria riassume la bellezza del calcio. Ci sono momenti e tempi giusti per rimanere nella storia. Il calcio è fatto di ricordi, grazie ad un goal rimani nel cuore dei fiorentini. Un’emozione che rimane per tutta la vita. Fiorentina? Sono tifoso, la seguo sempre. mi piacerebbe dare una mano a questa società perché sono rimasto legato a Firenze. La squadra viola mi è rimasta nella pelle, sono convinto di poter dare ancora qualcosa a questa società. Italiano? Era il mio capitano quando era a Verona, in campo già faceva l’allenatore in mezzo al campo. È una persona molto rispettosa, aiuta molto i giovani ed è un vero maestro. Ho seguito la prima partita stagionale di Coppa Italia e ho avuto modo di parlarci. Gli ho parlato del calore della città e di quanto pretende, ma è in grado di sostenere la Fiorentina. Tutta la squadra mi piace, in modo speciale il mister. Mi piace soprattutto che metta la tuta per andare in panchina. Perché si vede che è dentro la partita, in campo. Ogni giocatore sta mostrando il meglio di sé, mi piace questa competizione sana.

