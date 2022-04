Sul suo profilo Twitter Lapo Elkann è tornato a provocare Firenze e i fiorentini scrivendo: “Caro Mister e cari giocatori, stasera si va per vincere. Che sia una partita cotta e mangiata”. E poi ha messo una faccina della bistecca prendendo in giro Firenze per la famosissima bontà gastronomica, la bistecca alla fiorentina.

