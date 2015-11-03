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Notizie Elkann Fiorentina

Juventus derubata contro l'Inter, Elkann chiama subito Gravina e gli chiede di intervenire

15 febbraio 2026 17:42

John Elkann rilancia: "Rafforzeremo la Juve in campo e fuori, come abbiamo fatto negli ultimi 102 anni"

28 marzo 2025 23:41

Ziliani: "La Juve regina del mercato è un club che non si regge in piedi, in altri paesi giocherebbe nei dilettanti"

26 settembre 2024 23:42

Guardia di Finanza sequestra 75 milioni ad Elkann e al presidente della Juventus Ferrero: truffa e frode

20 settembre 2024 20:01

Indagato il nuovo presidente della Juventus Gianluca Ferrero: frode fiscale e dichiarazione falsa al fisco

10 febbraio 2024 17:55

Lapo Elkann provoca: "Stasera sia una partita cotta e mangiata" e mette la faccina della bistecca

20 aprile 2022 12:55

Lapo Elkann polemico contro l'arbitro: "Complimenti ai dodici giocatori del Barcellona"

29 ottobre 2020 14:05

Lapo Elkann contro Lotito: "Ha una laurea in virologia? L'ottimista è un pessimista male informato"

25 marzo 2020 19:18

Commisso: "Il mio dovere è difendere Firenze. Nedved? È molto arrogante. La battuta di Elkann..."

03 febbraio 2020 19:35

Si aggiunge anche Elkann alle provocazioni e pubblica una foto di una bistecca "ben cotta"

02 febbraio 2020 18:49

Commisso a Elkann: “Faremo meglio della Juve con il nuovo stadio ed una società più solida”

16 ottobre 2019 10:13

Dagospia, 500 milioni di debiti per la Juventus. È rottuta tra Agnelli e Elkann. Si cercano investitori

26 giugno 2019 17:52

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