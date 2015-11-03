Notizie Elkann Fiorentina

Juventus derubata contro l'Inter, Elkann chiama subito Gravina e gli chiede di intervenire
15 febbraio 2026 17:42
John Elkann rilancia: "Rafforzeremo la Juve in campo e fuori, come abbiamo fatto negli ultimi 102 anni"
28 marzo 2025 23:41
Ziliani: "La Juve regina del mercato è un club che non si regge in piedi, in altri paesi giocherebbe nei dilettanti"
26 settembre 2024 23:42
Guardia di Finanza sequestra 75 milioni ad Elkann e al presidente della Juventus Ferrero: truffa e frode
20 settembre 2024 20:01
Indagato il nuovo presidente della Juventus Gianluca Ferrero: frode fiscale e dichiarazione falsa al fisco
10 febbraio 2024 17:55
Lapo Elkann provoca: "Stasera sia una partita cotta e mangiata" e mette la faccina della bistecca
20 aprile 2022 12:55
Lapo Elkann polemico contro l'arbitro: "Complimenti ai dodici giocatori del Barcellona"
29 ottobre 2020 14:05
Lapo Elkann contro Lotito: "Ha una laurea in virologia? L'ottimista è un pessimista male informato"
25 marzo 2020 19:18
Commisso: "Il mio dovere è difendere Firenze. Nedved? È molto arrogante. La battuta di Elkann..."
03 febbraio 2020 19:35
Si aggiunge anche Elkann alle provocazioni e pubblica una foto di una bistecca "ben cotta"
02 febbraio 2020 18:49
Commisso a Elkann: “Faremo meglio della Juve con il nuovo stadio ed una società più solida”
16 ottobre 2019 10:13
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