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John Elkann rilancia: "Rafforzeremo la Juve in campo e fuori, come abbiamo fatto negli ultimi 102 anni"

L'esonero di Motta dopo la pesante sconfitta di Firenze è solo il primo passo del piano di rilancio annunciato dalla proprietà bianconera

A cura di Andrea Gemignani
28 marzo 2025 23:41
John Elkann rilancia: "Rafforzeremo la Juve in campo e fuori, come abbiamo fatto negli ultimi 102 anni" -
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La famiglia Elkann scende in campo, ancora una volta, per sostenere la sua Juventus. "Ribadiamo il nostro impegno a rafforzare la Juve in campo e fuori, come abbiamo fatto negli ultimi 102 anni. Mancano 9 partite alla fine del campionato: tutti, dirigenti, staff tecnico e giocatori devono sentire la responsabilità di essere della Juve e dare il massimo", è il messaggio raccolto da Sky Sport attraverso fonti vicine a John Elkann. Queste parole arrivano proprio nel giorno della previsione di aumento di capitale da parte di Exor, a beneficio ovviamente delle casse della Vecchia Signora.

Lo riporta tuttomercatoweb.com

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