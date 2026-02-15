Juventus derubata contro l’Inter, Elkann chiama subito Gravina e gli chiede di intervenire

All’indomani di Inter-Juventus, John Elkann avrebbe contattato telefonicamente il presidente della FIGC Gabriele Gravina per manifestare irritazione e preoccupazione legate a una serie di decisioni arbitrali giudicate problematiche. ANSA riporta che Elkann avrebbe sollecitato l’adozione di misure concrete per rendere il sistema più efficace e tutelare l’integrità e la credibilità del calcio italiano. La chiamata arriva in un clima di forte discussione seguito al match, segnato da episodi contestati e da un’ondata di reazioni nell’ambiente bianconero. In particolare, le polemiche si sono concentrate sull’espulsione di Pierre Kalulu.

Nella stessa mattinata, sempre stando alle ricostruzioni, Elkann avrebbe voluto far sentire la propria vicinanza anche all’interno del club: un contatto con la dirigenza e con l’allenatore Luciano Spalletti per riconoscere l’impegno mostrato dalla squadra, la compattezza del gruppo e la linea tenuta nelle dichiarazioni del post partita.