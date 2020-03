Continuano le scintille a distanza tra Claudio Lotito ed Andrea Agnelli, ieri nuove scintille nell’assemblea virtuale di Lega Serie A. Non si è fatto attendere il tweet di Lapo Elkann che ha ironizzato sul presidente della Lazio: “Lotito… ha una laurea in virologia o in statistica? Ci illumini. Nel mentre le ricordo che l’ottimista spesso non è altro che un pessimista male informato”.