Commisso a Elkann: “Faremo meglio della Juve con il nuovo stadio ed una società più solida”

Sulle pagine di Tuttosport in edicola oggi si legge di un divertente siparietto tra Rocco Commisso e John Elkann a New York, in occasione del Columbus day. “Smettete di vincere e lasciate spazio anche...

Sulle pagine di Tuttosport in edicola oggi si legge di un divertente siparietto tra Rocco Commisso e John Elkann a New York, in occasione del Columbus day. “Smettete di vincere e lasciate spazio anche a noi poveretti”, ha scherzato Rocco, mentre John ha replicato: “I miei figli vogliono sapere perché un tifoso della Juve ha preso proprio la Fiorentina”. Pronta la replica: “Perché alla Juve non mi volevate. A Firenze cercheremo di fare anche meglio di voi con il nuovo stadio ed una società più solida”.