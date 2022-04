TMW, la Fiorentina vuole un sostituto di Castrovilli. Piacciono Svanberg e Schouten del Bologna

Il grave infortunio di Gaetano Castrovilli costringe ancor di più la Fiorentina a cercare un rinforzo come mezzala in vista della prossima stagione. Un ruolo che la dirigenza aveva già in mente di andare a puntellare in vista della prossima annata: in mediana i viola hanno intenzione di riscattare Lucas Torreira dall’Arsenal ma non sono escluse cessioni importanti, da Sofyan Amrabat ad Alfred Duncan, mentre dovrebbero andare verso la conferma sia Giacomo Bonaventura che Youssef Maleh.

Servono giocatori già pronti per i viola e il duo Joe Barone e Daniele Pradè, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, stanno guardando con grande attenzione verso il Bologna. Piace tanto Mattias Svanberg, classe ’99 arrivato in rossoblù dal Malmo e che un anno dopo ha esordito in Nazionale. 18 caps e 1 gol con la Svezia, è un nome che piace anche perché il rinnovo resta in bilico e le pretendenti non mancano. Tra queste anche club di Premier League. Poi Jerdy Schouten: altro interno di mediana del Bologna, quella emiliana è anche per lui la prima esperienza lontano dalla patria. Arrivato nel 2019 dall’Excelsior, si è trasformato in un vero e proprio perno della formazione di Sinisa Mihajlovic ed entrambi sarebbero giocatori che la Fiorentina vorrebbe inserire in vista dell’anno che verrà. Soprattutto adesso che Castrovilli ha fatto crack.

