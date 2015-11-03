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Notizie Schouten Fiorentina

Bazzani: "Arnautovic sarebbe perfetto per la Fiorentina. Un difetto? Vuole sentire la leadership"

16 giugno 2023 15:11

Corriere dello Sport: “Schouten, due ostacoli per la Fiorentina: cartellino da 25 milioni e contratto”

15 giugno 2023 09:04

Nazione, sogno Schouten per la Fiorentina, ma il Bologna spara, chiede 25 milioni

12 giugno 2023 09:41

Corriere dello Sport, partito l’assalto della Fiorentina per Schouten

26 maggio 2022 09:43

Ceccarini: "Fiorentina, prime idee per il post Torreira. Si valutano Mandragora, Schouten e Demme"

23 maggio 2022 23:06

TMW, la Fiorentina vuole un sostituto di Castrovilli. Piacciono Svanberg e Schouten del Bologna

20 aprile 2022 12:21

Atalanta-Bologna, rosso diretto per Schouten. Salterà la prossima partita contro la Fiorentina

25 aprile 2021 22:19

Moviola Corriere dello Sport, giusto annullare il gol di Orsolini. Manca il giallo a Schouten

04 gennaio 2021 10:03

Casa Mercato viola, idea Schouten pronta l'offerta. Allarme Veretout? Gerson...

14 dicembre 2018 22:54

Dall'Olanda, Corvino vuole prendere a gennaio il classe 97 Schouten. Il giocatore...

14 dicembre 2018 15:12

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