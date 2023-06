Bazzani: “Arnautovic sarebbe perfetto per la Fiorentina. Un difetto? Vuole sentire la leadership”

Fabio Bazzani, ex giocatore, ha parlato in diretta a Radio Bruno approfondendo il tema sui giocatori del Bologna. Queste le sue parole:

“Arnautovic è un attaccante adatto per la viola perché sa giocare a calcio. Sa venire incontro a tirare fuori gli avversari e mandare gli esterni. Quando c’è da finalizzare è bravissimo a muoversi e concludere. Per me è fortissimo, se la Fiorentina lo prendesse farebbe un grande colpo. L’ho allenato durante la mia esperienza nello staff di Sinisa, posso dire che è un giocatore che si impegna e si allena bene, è sempre positivo. Ogni tanto però va stimolato, ma per me è un tratto caratteristico che hanno tutti i giocatori di grande qualità e quindi non troppo rilevante. La perfezione è difficile da trovare. Lui è uno che vuole sentire la leadership, con Thiago Motta ha avuto qualche screzio per questo motivo, non gli concedeva tutto. Da qui a pensare che non si impegna, questo no”.

Su Orsolini:

“Orsolini è il profilo adatto per il sistema offensivo di Italiano. Quest’anno ha dato continuità. Si trova ad un bivio in questo momento; dimostrare di essere un giocatore di alto livello grazie alla continuità o ricadere nelle annate delle scorse stagioni. Quest’anno ha raggiunto una grande maturità, l’anno che verrà sarà quello della conferma. Lui può fare sia l’attaccante esterno che l’esterno d’attacco, nel senso che può ricoprire un ruolo più di finalizzazione che un ruolo in cui è a servizio della punta centrale”

Su Schouten e Dominguez:

“Sono giocatori di un livello molto alto, sono entrambi molto forti e costanti. Schouten gioca meglio davanti alla difesa, gestisce il pallone come pochi. Dominguez invece gioca un po’ più avanti, è bravo a mettere le palle filtranti per gli attaccanti ma ha anche tanta quantità, è aggressivo”

