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Notizie Bazzani Fiorentina

Bazzani bacchetta Kean: "Deve sbagliare di meno, lui è la differenza tra la Fiorentina e le altre"

16 febbraio 2026 14:01

Bazzani: "Aspettiamo l'esplosione di Gud, deve avere continuità dopo la prestazione di Genova"

14 novembre 2025 15:59

Bazzani: “La Fiorentina non può prendere gol su quella leggerezza. Mancata la percezione del momento”

22 settembre 2025 17:01

Bazzani: "La Fiorentina non è più forte del Bologna. La Viola non sorpasserà la squadra di Italiano"

02 aprile 2025 15:22

Bazzani sull'attacco della Fiorentina: "Kean-Gudmunsson coppia fortissima. Meriti anche di Palladino"

02 aprile 2025 00:25

Bazzani: "Il primo tempo contro l'Atalanta è la base su cui costruire la Fiorentina di Palladino"

17 settembre 2024 16:05

Bazzani: "3 giornate di campionato con il mercato aperto sono troppe, non si può lavorare così"

19 agosto 2024 18:38

Bazzani: "Arnautovic sarebbe perfetto per la Fiorentina. Un difetto? Vuole sentire la leadership"

16 giugno 2023 15:11

Bazzani: "Jovic deve segnare anche gol sporchi. Cabral? Difficile per uno straniero adattarsi"

16 marzo 2023 14:09

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