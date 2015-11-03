Notizie Bazzani Fiorentina

Bazzani bacchetta Kean: "Deve sbagliare di meno, lui è la differenza tra la Fiorentina e le altre"
16 febbraio 2026 14:01
Bazzani: "Aspettiamo l'esplosione di Gud, deve avere continuità dopo la prestazione di Genova"
14 novembre 2025 15:59
Bazzani: “La Fiorentina non può prendere gol su quella leggerezza. Mancata la percezione del momento”
22 settembre 2025 17:01
Bazzani: "La Fiorentina non è più forte del Bologna. La Viola non sorpasserà la squadra di Italiano"
02 aprile 2025 15:22
Bazzani sull'attacco della Fiorentina: "Kean-Gudmunsson coppia fortissima. Meriti anche di Palladino"
02 aprile 2025 00:25
Bazzani: "Il primo tempo contro l'Atalanta è la base su cui costruire la Fiorentina di Palladino"
17 settembre 2024 16:05
Bazzani: "3 giornate di campionato con il mercato aperto sono troppe, non si può lavorare così"
19 agosto 2024 18:38
Bazzani: "Arnautovic sarebbe perfetto per la Fiorentina. Un difetto? Vuole sentire la leadership"
16 giugno 2023 15:11
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