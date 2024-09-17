Bazzani: "Il primo tempo contro l'Atalanta è la base su cui costruire la Fiorentina di Palladino"

L'ex attaccante Doriano e ora commentatore televisivo ha commentato la partita di domenica scorsa tra Fiorentina ed Atalanta

A Radio Bruno è intervenuto Fabio Bazzani che ha commentato la partita di domenica tra Atalanta e Fiorentina per Dazn: sicuramente la miglior prestazione della Fiorentina da quando è arrivato Palladino, però la squadra è ancora molto fragile e quando viene attaccata va in grossa difficoltà. Il centrocampista in più è stato utile e credo che per il momento sia la strada da seguire visto che ti ha aiutato a contenere gli attacchi dell'Atalanta soprattutto nel primo tempo. La Fiorentina ha giocato meglio nella prima frazione però è andata sotto, questo ti annienta psicologicamente. La Fiorentina nel secondo ha rischiato l'imbarcata, si è visto che è un cantiere aperto e che poteva prendere più gol. Bisogna ripartire da quel primo tempo, dal fatto che sei stato pericoloso contro una squadra fortissima e che devi aiutare più Kean, lo devi servire ed in questo Gudmundsson sarà fondamentale. Mi aspetto un risultato positivo contro la Lazio perché serve una vittoria."

https://www.labaroviola.com/orlando-palladino-non-puo-continuare-con-la-difesa-a-tre-il-miglior-modulo-e-il-4-3-2-1/268603/