Bazzani sull'attacco della Fiorentina: "Kean-Gudmunsson coppia fortissima. Meriti anche di Palladino"

L'ex attaccante, ora commentatore per Dazn, ha parlato della coppia di attacco viola ai microfoni di Radio Bruno.

L'ex centravanti di Perugia e Sampdoria, ora commentatore per Dazn, Fabio Bazzani, ha espresso il suo parere sulla coppia d'attacco della Fiorentina formata da Kean e Gudmundsson ai microfoni di Radio Bruno. Queste le sue parole:

"Formano una coppia fortissima. Moise Kean sta facendo vedere molto di più di quello che ci si aspettava, merito suo e dell'ambiente".

"Per quanto riguarda l'islandese, nel 3-5-2 si ritrova in una zona di confort. Il punto di forza è però che ora la squadra li asseconda e crede in quello che fa, merito anche di Palladino che ha trovato la quadra giusta".