Bazzani: “La Fiorentina non può prendere gol su quella leggerezza. Mancata la percezione del momento”

Il commentatore ed ex attaccante Fabio Bazzani ha espresso la sua opinione sul momento della Fiorentina dopo la sconfitta contro il Como

L’ex attaccante, ora commentatore DAZN, Fabio Bazzani è intervenuto a Lady Radio, commentando le vicende di casa Fiorentina: “Da fuori si percepisce che è una squadra che deve ancora trovare la propria identità, va a strappi, fatica a produrre. Ieri ha sorpreso il Como nella partenza, nell’approccio, ma, una volta calata l’intensità, c’è stato un dominio abbastanza lampante del Como. Secondo me, la Fiorentina non ha letto i momenti della partita, perché, all’interno di un secondo tempo in lungo e in largo dominato dal Como, vuoi per le parate di De Gea, vuoi per delle imprecisioni, ti ritrovi in parità al novantesimo e non la devi perdere, non devi concedere tutti quegli spazi. La percezione di portare a casa un punto anziché perdere non l’ho vista. Capisco la preoccupazione di Pioli nel post partita”.

Sul gol in contropiede: “Se la perdi tenendo cinque giocatori sotto palla, dopo un secondo tempo in cui hai subito per tutta la gara, devi ringraziare che sei ancora uno a uno, specie contro il Como che lotterà per l’Europa. Puoi anche perdere la palla, ma non puoi rimanere scoperto in quella maniera, e perdere la partita per quella leggerezza. Doveva portare un punto a casa”.

Sulle due punte Kean e Piccoli: “Dipende dall’occupazione degli spazi, non da quanti attaccanti hai. Kean e Piccoli sono due prime punte, e per lavorare assieme bisogna lavorarci molto. L’anno scorso Kean lavorava da solo. La Fiorentina ha tanti giocatori offensivi potenzialmente forti individualmente che deve cercare di associare. Oggi è una squadra slegata, dove gli attaccanti soffrono la mancanza di una proposta. Aspettiamoci che viri verso una scelta che, però, deve essere definitiva, perché sennò si rimane sempre nell’ibrido, e nell’ibrido ti può capitare di vincere la partita perché hai le qualità individuali, ma nel lungo vince chi è più squadra come il Como ieri”.

Su Dzeko: “Ha uno spessore internazionale. Bisogna capire quante energie nervose ha per trascinare in un momento di difficoltà, io credo che oggi possa essere un valore aggiunto in un contesto che funziona”.