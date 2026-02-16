Bazzani bacchetta Kean: “Deve sbagliare di meno, lui è la differenza tra la Fiorentina e le altre”

A Radio Bruno è intervenuto il commentatore ed ex attaccante blucerchiato Fabio Bazzani per parlare di Fiorentina: “Ha giocato bene, è entrata col piglio giusto e ha vinto in casa di una squadra difficile da affrontare con merito. I giocatori offensivi non si sono tirati indietro e hanno creato tanto, Kean è stato decisivo così come Fagioli che sta crescendo tanto e lo vedo in Nazionale.”

Prosegue: “La Fiorentina ha retto anche dopo il gol a differenza di altre volte dove veniva rimontata, Vanoli l’ha preparata bene e la squadra è stata sempre sul pezzo, questa vittoria va portata avanti con altre prove perché può aiutare ad uscire dalla zona retrocessione a breve.”

Su Kean: “Non è quello dello scorso anno perché la situazione è diversa e pure lui si deve calare in questo nuovo contesto, ma può fare ancora molti gol. Deve sbagliare di meno perché lui è un fattore che le altre squadre per la salvezza non hanno.”