Bazzani: "3 giornate di campionato con il mercato aperto sono troppe, non si può lavorare così"

L'ex attaccante doriano ha parlato della Fiorentina dopo Parma e del mercato in generale che ancora non è chiuso

Ai microfoni di Radio Bruno è intervenuto Fabio Bazzani che ha commentato il match di sabato tra Parma e Fiorentina per Dazn: "Il Parma è partito fortissimo e ha creato tanti problemi alla Fiorentina, soprattutto nel primo tempo dove la loro condizione atletica era nettamente migliore. Quando poi è calato a livello fisico, la Fiorentina ha fatto vedere la sua forza e magari se Pongracic non si fa espellere, puoi anche vincere la gara perché avevi l'inerzia dalla tua parte."

Sull'attacco viola: "Kean è un investimento serio della società che ha intenzione di puntarci davvero poi però ne prenderei un altro perché Beltrán non è una punta di ruolo a mio avviso, lo vedo di più come seconda punta, quindi, un attaccante affidabile in più lo andrei a prendere."

Sul centrocampo: "Nel gioco di Palladino un regista ci vuole, la Fiorentina ha bisogno di un uomo che sappia far girare la palla con qualità e velocità. La Fiorentina è una squadra incompleta in quel ruolo, c'è bisogno di intervenire prontamente per dare al tecnico una formazione seria come vuole lui. Amrabat è un giocatore che terrei, bisogna vedere se anche lui è di questo parere."

Sul mercato aperto durante il campionato: "Tre giornate sono troppe, vedo un gran caos ovunque, ci sono tanti giocatori che ancora devono accasarsi e allenatori che non sanno nemmeno chi alleneranno la volta dopo. Non si può andare avanti così, non è un campionato regolare occorre ridurre la finestra estiva e dare modo ai tecnici di avere le loro squadre formate nel momento in cui parte il campionato."

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