14 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 19:00

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Bazzani: “Aspettiamo l’esplosione di Gud, deve avere continuità dopo la prestazione di Genova”

Firenze, Stadio Franchi, 26.10.2025, Fiorentina-Bologna, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

News

Bazzani: “Aspettiamo l’esplosione di Gud, deve avere continuità dopo la prestazione di Genova”

Redazione

14 Novembre · 15:59

Aggiornamento: 14 Novembre 2025 · 16:00

TAG:

#FiorentinaBazzaniGudmundsson

Condividi:

di

Fabio Bazzani analizza la situazione in casa Fiorentina e si sofferma sull'importanza di Albert Gudmundsson

L’ex attaccante, Fabio Bazzani, si è espresso ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport sulla stagione della Fiorentina.

Le sue parole: “Le scorie di un inizio complicato c’erano anche a Genova. Ma quando resetti tutto e cambi la guida tecnica trovi qualche energia per poter reagire. Senza strafare è rimasta nella partita. Più di questo non si poteva pretendere, Vanoli era arrivato da troppo poco. Durante la sosta l’allenatore metterà mano sull’aspetto tattico e fisico”.

Aggiunge: “Il secondo tempo di Como c’è stata una differenza clamorosa. E’ stato un tempo a senso unico, mi ha colpito parecchio. Vanoli ha fatto i test fisici per capire dove lavorare. Ma, al di là dell’aspetto fisico, la Fiorentina si stava spegnendo sotto l’aspetto emotivo. Non ha mai trovato una sua identità e convinzione”.

Conclude su Gudmundsson: “Aspettiamo la sua esplosione. Deve trovare continuità di prestazione. A Marassi si è visto quello che può fare: raccordo tra centrocampo e attacco. Deve fare la differenza. Serve all’attaccante per ricevere palloni”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio