Bazzani: “La Fiorentina non è più forte del Bologna. La Viola non sorpasserà la squadra di Italiano”

L’ex calciatore, Fabio Bazzani, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, dove ha parlato del Bologna di Vincenzo Italiano e comparato il percorso dell’ex tecnico viola a quello della Fiorentina. Queste le sue parole:

“Qui Italiano ha trovato una società che ti fa lavorare e dei giocatori migliorati dal percorso di Motta, ma sotto l’aspetto emotivo era la panchina più difficile. Ripetere la stagione scorsa e migliorarla era tutto tranne che scontata. Che avuto carattere a prendere il posto di Motta, poi quando si sono capiti con i giocatori la squadra ha tirato fuori il proprio valore e la Champions gli ha regalato tanto sotto l’aspetto della consapevolezza. E’ più offensiva e verticale rispetto allo scorso anno ma rimane solida. E poi ha una rosa più profonda rispetto a un anno fa. Sento dire che è l’Italiano visto alla Fiorentina, ma non è così perché è una rosa più forte questa. E non vedo oggi una Fiorentina più forte di questo Bologna, le metto alla pari”.

Sulla lotta al quarto posto: “Bisogna ragionare sull’oggi, per questo dico che il Bologna ha un calendario difficile ma ha il vento il poppa. La Roma ha fatto un grande filotto, la Fiorentina ha trovato un’identità e anche lei è di rincorsa per il quarto posto, come i giallorossi. Oggi la Juve è più vicina, può superare il Bologna ma deve superarlo con un impatto emotivo e non come gioco. E non so quanto ti può dare l’impatto emotivo in termini di punti. Io credo che il Bologna possa farcela per la Champions e se non ce la fa è per colpa della Juventus che la supera, non per Fiorentina e Roma. E anzi, il Bologna deve guardare anche al terzo posto dell’Atalanta”.