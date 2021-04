Atalanta-Bologna, rosso diretto per Schouten. Salterà la prossima partita contro la Fiorentina

Jerdy Schouten, centrocampista del Bologna, si rende protagonista di un bruttissimo intervento ai danni del difensore dell’Atalanta, Cristian Romero. Un intervento scomposto che rischia di far male a Romero con i tacchetti che finiscono sul ginocchio. Per l’arbitro Fabbri non c’è nessun dubbio: è rosso diretto.

Schouten salterà il prossimo match contro la Fiorentina, in programma Domenica 2 Maggio allo stadio Dall’Ara di Bologna alle ore 15.00.

Di seguito il video dell’intervento scomposto del centrocampista della squadra emiliana:

