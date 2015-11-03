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Notizie Romero Fiorentina

Nazione: "Romero a zero, garantisce Ramadani. È un jolly può ricoprire diversi ruoli"

22 giugno 2023 09:20

Gazzetta, Romero, ieri primo allenamento col Venezia: pronto al debutto contro la Fiorentina

13 ottobre 2021 10:05

Pedullà: "West Ham-Milenkovic a 17 milioni. Attenzione al possibile inserimento del Tottenham"

06 agosto 2021 00:08

Atalanta-Bologna, rosso diretto per Schouten. Salterà la prossima partita contro la Fiorentina

25 aprile 2021 22:19

Ilicic: "Famosi per non chiudere le partite, ma bravi a rialzarci. Romero ha detto che avrei segnato"

11 aprile 2021 23:08

Romero: "Mi voleva la Fiorentina, il mio agente ci ha parlato ma io ho scelto l'Atalanta. Prandelli..."

09 aprile 2021 08:57

Commisso chiede 70 milioni per Chiesa, in Italia lo vuole solo la Juve. Le due contropartite che offrirebbe...

11 agosto 2020 11:19

Tuttosport, la Juventus vuole inserire Romero per Chiesa ma la Fiorentina accetta solo cash

30 giugno 2020 09:31

Tuttosport, Inter e Juve vogliono strappare il sì di Rocco per Chiesa: ecco tutte le contropartite offerte ai viola

07 giugno 2020 13:20

Valcareggi: "Venderei Chiesa-Milenkovic e prenderei Orsolini, Tonali e Romero. Occhio a Sottil"

04 giugno 2020 19:44

Tuttosport, Juve in pressing su Chiesa: ai viola saranno offerti Perin, Romero, Mandragora, Rugani e Pellegrini

31 maggio 2020 10:33

Tuttosport, Juve ancora in pressing su Chiesa: offrirà ai viola Romero, Mandragora e Pellegrini

28 maggio 2020 11:03

Nazione, Milenkovic e Pezzella via? Kumbulla, Cistana, Rugani, Romero e M. Quarta i possibili sostituti

27 maggio 2020 10:03

Tuttosport, Per Chiesa la Juve offre ai viola le stesse contropartite per Milik: Romero, Mandragora e Pellegrini

25 maggio 2020 10:29

CorSport, Chiesa, Juventus pronta ad offrire Mandragora, Romero e Rugani alla Fiorentina

21 maggio 2020 10:58

La Juventus ci prova per Chiesa: 20-25 milioni cash più Mandragora o Romero alla Fiorentina

14 maggio 2020 17:57

Tuttosport, Chiesa alla Juventus? I bianconeri provano l'assalto con due contropartite che piacciono ai viola

07 maggio 2020 11:01

Gazzetta, Mandragora e Romero sono le contropartite che la Juve offrirà per Chiesa

27 aprile 2020 09:26

Tuttosport, i viola piombano su Romero, piace pure Mandragora. La Juve chiede Castrovilli

23 aprile 2020 12:14

Portiere, c'è anche Romero. Ag. Laxalt: "Pressing viola per lui"

21 giugno 2016 15:19

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