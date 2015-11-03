Notizie Romero Fiorentina

Nazione: "Romero a zero, garantisce Ramadani. È un jolly può ricoprire diversi ruoli"
22 giugno 2023 09:20
Gazzetta, Romero, ieri primo allenamento col Venezia: pronto al debutto contro la Fiorentina
13 ottobre 2021 10:05
Pedullà: "West Ham-Milenkovic a 17 milioni. Attenzione al possibile inserimento del Tottenham"
06 agosto 2021 00:08
Atalanta-Bologna, rosso diretto per Schouten. Salterà la prossima partita contro la Fiorentina
25 aprile 2021 22:19
Ilicic: "Famosi per non chiudere le partite, ma bravi a rialzarci. Romero ha detto che avrei segnato"
11 aprile 2021 23:08
Romero: "Mi voleva la Fiorentina, il mio agente ci ha parlato ma io ho scelto l'Atalanta. Prandelli..."
09 aprile 2021 08:57
Commisso chiede 70 milioni per Chiesa, in Italia lo vuole solo la Juve. Le due contropartite che offrirebbe...
11 agosto 2020 11:19
Tuttosport, la Juventus vuole inserire Romero per Chiesa ma la Fiorentina accetta solo cash
30 giugno 2020 09:31
Tuttosport, Inter e Juve vogliono strappare il sì di Rocco per Chiesa: ecco tutte le contropartite offerte ai viola
07 giugno 2020 13:20
Valcareggi: "Venderei Chiesa-Milenkovic e prenderei Orsolini, Tonali e Romero. Occhio a Sottil"
04 giugno 2020 19:44
Tuttosport, Juve in pressing su Chiesa: ai viola saranno offerti Perin, Romero, Mandragora, Rugani e Pellegrini
31 maggio 2020 10:33
Tuttosport, Juve ancora in pressing su Chiesa: offrirà ai viola Romero, Mandragora e Pellegrini
28 maggio 2020 11:03
Nazione, Milenkovic e Pezzella via? Kumbulla, Cistana, Rugani, Romero e M. Quarta i possibili sostituti
27 maggio 2020 10:03
Tuttosport, Per Chiesa la Juve offre ai viola le stesse contropartite per Milik: Romero, Mandragora e Pellegrini
25 maggio 2020 10:29
CorSport, Chiesa, Juventus pronta ad offrire Mandragora, Romero e Rugani alla Fiorentina
21 maggio 2020 10:58
La Juventus ci prova per Chiesa: 20-25 milioni cash più Mandragora o Romero alla Fiorentina
14 maggio 2020 17:57
Tuttosport, Chiesa alla Juventus? I bianconeri provano l'assalto con due contropartite che piacciono ai viola
07 maggio 2020 11:01
Gazzetta, Mandragora e Romero sono le contropartite che la Juve offrirà per Chiesa
27 aprile 2020 09:26
Tuttosport, i viola piombano su Romero, piace pure Mandragora. La Juve chiede Castrovilli
23 aprile 2020 12:14
Portiere, c'è anche Romero. Ag. Laxalt: "Pressing viola per lui"
21 giugno 2016 15:19
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