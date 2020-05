In caso di addio di Milenkovic e Pezzella, per rinforzare la difesa la Fiorentina monitora Marash Kumbulla dell’Hellas Verona, Andrea Cistana del Brescia, Daniele Rugani e Cristian Romero della Juventus, quest’ultimo in prestito al Genoa. Spunta un nuovo nome ed è quello di Martinez Quarta del River Plate. Lo riporta La Nazione.