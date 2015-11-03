Labaro Viola

Notizie Cistana Fiorentina

Tuttosport, Il difensore è una priorità per la Fiorentina: tra Theate e Cistana spunta lo svincolato Mustafi

27 dicembre 2023 17:56

Cistana accostato ancora alla Fiorentina. Da Brescia: "Potrebbe partire a gennaio. Viola e Genoa su di lui"

20 dicembre 2023 15:00

Da Brescia, Contatti tra Fiorentina e Brescia per Cistana: sul difensore classe 1997 anche il Cagliari

05 luglio 2023 18:14

Il Tirreno, la Fiorentina studia i nomi anche in difesa: osservati Baschirotto e Cistana

19 giugno 2023 17:00

Da Brescia: Fiorentina pensa a Cistana per rinforzare la difesa. Concorrenza di Sampdoria e Cremonese

19 gennaio 2023 16:30

Ag. Cistana: "Vorrebbe andare in Serie A. Dopo anni a Brescia vuole provare nuove esperienze"

13 gennaio 2023 16:00

Da Brescia, Fiorentina torna all'assalto per Cistana: offerta nei prossimi giorni per chiudere

04 gennaio 2023 12:39

Il Tirreno, Quarta e Nastasic in difficoltà, la Fiorentina torna sul mercato: Cistana e Faes le ipotesi

21 agosto 2022 15:21

Ipotesi Cistana per la Fiorentina in caso di addio di Milenkovic. Il Brescia chiede 7 milioni di euro

03 agosto 2022 15:42

Nazione, Cistana può diventare un obiettivo, il Brescia chiede circa 5 milioni. La Lazio rilancia?

30 luglio 2022 08:14

Da Brescia: Fiorentina in cerca di un difensore centrale, torna di moda il nome di Cistana

22 luglio 2022 15:50

Da Brescia, la Fiorentina pensa a Cistana. Il prestito di Agostinelli la chiave per il difensore?

02 luglio 2022 17:48

Gazzetta, la Fiorentina vuole Cistana, il Brescia è disposto a cederlo per un'offerta da 8 milioni

01 luglio 2022 13:55

Nazione, la Fiorentina vuole Ortiz ma costa più di 10 milioni. Si va sul low cost Cistana del Brescia?

25 giugno 2022 14:10

Corriere dello Sport, Fiorentina su Vasquez, servono 5 milioni. Resiste l'idea Cistana

05 giugno 2022 09:55

Corriere dello Sport, Cistana e Vasquez i due nomi in pole per la difesa della Fiorentina

04 giugno 2022 11:25

Da Brescia, la Fiorentina molto interessata al difensore Cistana. Da battere la concorrenza della Samp

03 giugno 2022 12:57

Ceccarini svela: "La Fiorentina sta prendendo informazioni per Carboni e Cistana, idee per giugno"

19 gennaio 2022 16:10

Nazione, Rugani il primo nome della Fiorentina per la difesa. Idea Cistana ma Cellino alza il muro

06 agosto 2021 10:16

CorSport, Nastasic bloccato per sostituire Milenkovic. Cistana, la Fiorentina farà un tentativo

02 agosto 2021 11:08

CorSport, Sensi è il sogno della Fiorentina. Piace Cistana e Nastasic per la difesa

19 luglio 2021 09:10

Tuttosport, Milenkovic in partenza dalla Fiorentina, Cistana e Danso i nomi per sostituirlo

15 luglio 2021 08:37

TMW, rivoluzione difesa non scontata. Vlahovic il terminale offensivo. Kouyaté il preferito

13 luglio 2021 11:01

Corriere dello Sport, idea Cistana per la Fiorentina: contatti fitti, può arrivare la chiusura 

13 luglio 2021 09:06

CDS, Milenkovic e Pezzella in uscita, Kouyaté Rugani e Cistana come possibili entrate

05 luglio 2021 11:05

Perinetti: "Sarri avrebbe piacere ad allenare la Fiorentina. Tutto dipenderà dagli obiettivi di Commisso"

01 aprile 2021 22:24

Sportitalia, la Fiorentina alza l'offerta al Brescia per Cistana, si aspetta la risposta di Cellino

05 gennaio 2021 21:28

Nazione, Fiorentina su Torreira e Praet, a gennaio serve un regista. Cistana? Si può chiudere a 5 milioni

11 dicembre 2020 10:58

Repubblica, Fiorentina, sondaggi per Fazio, Izzo ed un difensore del Brescia. Godin? Contatti interrotti

17 settembre 2020 08:25

CorSport, Cistana, Fiorentina in pressing. Ecco gli altri nomi per rinforzare la difesa viola

19 agosto 2020 11:32

Nazione, Cistana del Brescia è il preferito di Iachini per la difesa viola. La Fiorentina ora...

18 agosto 2020 08:19

Nazione, Izzo, la Fiorentina lo vuole, torna di moda Criscito, dopo il rifiuto di gennaio, ora lascerà il Genoa?

03 agosto 2020 08:06

Nazione, Dalbert-Biraghi: il prestito può essere rinnovato. Cistana idea concreta, spunta Paganini

02 agosto 2020 11:38

Nazione, l'Inter ha offerto alla Fiorentina Nainggolan e Borja Valero. Cistana vicinissimo ai viola

27 luglio 2020 11:40

Gazzetta, la Fiorentina vuole Cistana del Brescia: Cellino sta valutando, su di lui anche il Napoli

21 luglio 2020 10:34

Nazione, per Cistana la Fiorentina ha offerto 5 milioni ma Cellino chiede di più

19 luglio 2020 11:07

CorSport, Cistana, Tonali, Berardi, Nainggolan, Pessina, Belotti e Fares: ecco chi c'è nel mirino della Fiorentina

16 giugno 2020 09:31

Repubblica, Milenkovic pronto al rinnovo, Cistana, Rugani e Vertonghen nel mirino dei viola

01 giugno 2020 10:01

Nazione, Milenkovic e Pezzella via? Kumbulla, Cistana, Rugani, Romero e M. Quarta i possibili sostituti

27 maggio 2020 10:03

Repubblica, Alla Fiorentina piace Cistana del Brescia ma trattare con Cellino è tutt'altro che semplice

25 maggio 2020 13:44

Nazione, Kumbulla, Rugani, Cistana e Becao: ecco i nomi nel mirino dei viola per la difesa

25 maggio 2020 09:14

Gazzetta, Fiorentina interessata a due calciatori del Brescia: si tratta di Cistana e Torregrossa

16 maggio 2020 11:16

Archivio

Esplora l'archivio di Cistana

Sett. 52 Sett. 51 Sett. 27 Sett. 25 Sett. 3 Sett. 2 Sett. 1
Sett. 33 Sett. 31 Sett. 30 Sett. 29 Sett. 26 Sett. 25 Sett. 22 Sett. 3
Sett. 31 Sett. 29 Sett. 28 Sett. 27 Sett. 13 Sett. 1
Sett. 50 Sett. 38 Sett. 34 Sett. 32 Sett. 31 Sett. 30 Sett. 29 Sett. 25 Sett. 23 Sett. 22 Sett. 20