Notizie Cistana Fiorentina

Tuttosport, Il difensore è una priorità per la Fiorentina: tra Theate e Cistana spunta lo svincolato Mustafi
27 dicembre 2023 17:56
Cistana accostato ancora alla Fiorentina. Da Brescia: "Potrebbe partire a gennaio. Viola e Genoa su di lui"
20 dicembre 2023 15:00
Da Brescia, Contatti tra Fiorentina e Brescia per Cistana: sul difensore classe 1997 anche il Cagliari
05 luglio 2023 18:14
Il Tirreno, la Fiorentina studia i nomi anche in difesa: osservati Baschirotto e Cistana
19 giugno 2023 17:00
Da Brescia: Fiorentina pensa a Cistana per rinforzare la difesa. Concorrenza di Sampdoria e Cremonese
19 gennaio 2023 16:30
Ag. Cistana: "Vorrebbe andare in Serie A. Dopo anni a Brescia vuole provare nuove esperienze"
13 gennaio 2023 16:00
Da Brescia, Fiorentina torna all'assalto per Cistana: offerta nei prossimi giorni per chiudere
04 gennaio 2023 12:39
Il Tirreno, Quarta e Nastasic in difficoltà, la Fiorentina torna sul mercato: Cistana e Faes le ipotesi
21 agosto 2022 15:21
Ipotesi Cistana per la Fiorentina in caso di addio di Milenkovic. Il Brescia chiede 7 milioni di euro
03 agosto 2022 15:42
Nazione, Cistana può diventare un obiettivo, il Brescia chiede circa 5 milioni. La Lazio rilancia?
30 luglio 2022 08:14
Da Brescia: Fiorentina in cerca di un difensore centrale, torna di moda il nome di Cistana
22 luglio 2022 15:50
Da Brescia, la Fiorentina pensa a Cistana. Il prestito di Agostinelli la chiave per il difensore?
02 luglio 2022 17:48
Gazzetta, la Fiorentina vuole Cistana, il Brescia è disposto a cederlo per un'offerta da 8 milioni
01 luglio 2022 13:55
Nazione, la Fiorentina vuole Ortiz ma costa più di 10 milioni. Si va sul low cost Cistana del Brescia?
25 giugno 2022 14:10
Corriere dello Sport, Fiorentina su Vasquez, servono 5 milioni. Resiste l'idea Cistana
05 giugno 2022 09:55
Corriere dello Sport, Cistana e Vasquez i due nomi in pole per la difesa della Fiorentina
04 giugno 2022 11:25
Da Brescia, la Fiorentina molto interessata al difensore Cistana. Da battere la concorrenza della Samp
03 giugno 2022 12:57
Ceccarini svela: "La Fiorentina sta prendendo informazioni per Carboni e Cistana, idee per giugno"
19 gennaio 2022 16:10
Nazione, Rugani il primo nome della Fiorentina per la difesa. Idea Cistana ma Cellino alza il muro
06 agosto 2021 10:16
CorSport, Nastasic bloccato per sostituire Milenkovic. Cistana, la Fiorentina farà un tentativo
02 agosto 2021 11:08
CorSport, Sensi è il sogno della Fiorentina. Piace Cistana e Nastasic per la difesa
19 luglio 2021 09:10
Tuttosport, Milenkovic in partenza dalla Fiorentina, Cistana e Danso i nomi per sostituirlo
15 luglio 2021 08:37
TMW, rivoluzione difesa non scontata. Vlahovic il terminale offensivo. Kouyaté il preferito
13 luglio 2021 11:01
Corriere dello Sport, idea Cistana per la Fiorentina: contatti fitti, può arrivare la chiusura
13 luglio 2021 09:06
CDS, Milenkovic e Pezzella in uscita, Kouyaté Rugani e Cistana come possibili entrate
05 luglio 2021 11:05
Perinetti: "Sarri avrebbe piacere ad allenare la Fiorentina. Tutto dipenderà dagli obiettivi di Commisso"
01 aprile 2021 22:24
Sportitalia, la Fiorentina alza l'offerta al Brescia per Cistana, si aspetta la risposta di Cellino
05 gennaio 2021 21:28
Nazione, Fiorentina su Torreira e Praet, a gennaio serve un regista. Cistana? Si può chiudere a 5 milioni
11 dicembre 2020 10:58
Repubblica, Fiorentina, sondaggi per Fazio, Izzo ed un difensore del Brescia. Godin? Contatti interrotti
17 settembre 2020 08:25
CorSport, Cistana, Fiorentina in pressing. Ecco gli altri nomi per rinforzare la difesa viola
19 agosto 2020 11:32
Nazione, Cistana del Brescia è il preferito di Iachini per la difesa viola. La Fiorentina ora...
18 agosto 2020 08:19
Nazione, Izzo, la Fiorentina lo vuole, torna di moda Criscito, dopo il rifiuto di gennaio, ora lascerà il Genoa?
03 agosto 2020 08:06
Nazione, Dalbert-Biraghi: il prestito può essere rinnovato. Cistana idea concreta, spunta Paganini
02 agosto 2020 11:38
Nazione, l'Inter ha offerto alla Fiorentina Nainggolan e Borja Valero. Cistana vicinissimo ai viola
27 luglio 2020 11:40
Gazzetta, la Fiorentina vuole Cistana del Brescia: Cellino sta valutando, su di lui anche il Napoli
21 luglio 2020 10:34
Nazione, per Cistana la Fiorentina ha offerto 5 milioni ma Cellino chiede di più
19 luglio 2020 11:07
CorSport, Cistana, Tonali, Berardi, Nainggolan, Pessina, Belotti e Fares: ecco chi c'è nel mirino della Fiorentina
16 giugno 2020 09:31
Repubblica, Milenkovic pronto al rinnovo, Cistana, Rugani e Vertonghen nel mirino dei viola
01 giugno 2020 10:01
Nazione, Milenkovic e Pezzella via? Kumbulla, Cistana, Rugani, Romero e M. Quarta i possibili sostituti
27 maggio 2020 10:03
Repubblica, Alla Fiorentina piace Cistana del Brescia ma trattare con Cellino è tutt'altro che semplice
25 maggio 2020 13:44
Nazione, Kumbulla, Rugani, Cistana e Becao: ecco i nomi nel mirino dei viola per la difesa
25 maggio 2020 09:14
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