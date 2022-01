Nel corso della trasmissione Artemio su Radio Toscana, ha parlato del mercato viola Niccolò Ceccarini, queste le sue parole: “Da quanto so la Fiorentina si sta interessando e sta prendendo informazioni per Carboni del Cagliari, difensore classe 2001 e anche per Cistana con il Brescia. Non sono vere e proprie trattative ma sono idee per giugno” conclude Ceccarini.

