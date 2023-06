Il Tirreno, la Fiorentina studia i nomi anche in difesa: osservati Baschirotto e Cistana

La Fiorentina si muove in difesa. Milenkovic in cinque anni, ha addirittura quadruplicato il suo valore: in caso di cessione, la plusvalenza sarebbe saporita. Il Napoli lo sta osservando con attenzione, pronto a mescolare le carte del mercato in caso di addio di Kim, ma strapparlo non sarà uno scherzo: Nikola ha firmato la scorsa estate un prolungamento di contratto fino al 2027: è il candidato numero uno per essere la nuova bandiera viola ed è anche per questo che la dirigenza viola punta a costruirgli un muro attorno. È da lui che si punta a ripartire, anche se dietro servirà comunque un rinforzo. Nonostante una stagione vissuta sulle montagne russe, alternando prestazioni granitiche a errori prodotti quasi in copia conforme, è lievitato pure il valore di Igor, cercato con grande insistenza dal Fulham. Per il brasiliano sono stati investiti più o meno 6 milioni di euro, ma oggi ne vale almeno di 8. Si stanno valutando, in questo senso, le candidature su Baschirotto del Lecce e di Cistana del Brescia: si proverà anche a italianizzare la rosa, consapevoli degli ostacoli economici che spesso si frappongono nelle trattative per calciatori italiani. Lo riporta il Tirreno.