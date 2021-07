CDS, Milenkovic e Pezzella in uscita, Kouyaté Rugani e Cistana come possibili entrate

Il reparto difensivo dovrà in qualche modo essere rinforzato. Anche in ottica del fatto che il futuro di Pezzella e Milenkovic é tutt’altro che deciso. I due difensori viola hanno dato alla difesa della Fiorentina fisicità e tecnica ma le ultime stagioni non sono state delle migliori. Ecco perché iniziano a circolare i primi nomi dei papabili sostituti.

Tuttosport rilancia con grande forza il nome di Boubakar Kouyaté. Il difensore centrale del Metz è un classe 97′ e ha stupito tutti per le sue doti fisiche. Forte, preciso ma soprattutto agile Kouyaté riesce ad avere una grande velocità nonostante il suo fisico possente. Ovviamente il suo valore di mercato è destinato ad alzarsi ma la Fiorentina rimane fortemente interessata. Sullo sfondo rimangono Rugani di rientro alla Juventus dopo l’esperienza alCagliari e Cistana del Brescia.

