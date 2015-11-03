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Notizie Kouyate Fiorentina

CorSport, Kouyate resta nel mirino della Fiorentina: il Metz vorrebbe tenerlo ma è difficile

02 agosto 2021 11:19

TMW, rivoluzione difesa non scontata. Vlahovic il terminale offensivo. Kouyaté il preferito

13 luglio 2021 11:01

CorSport, Kouyaté il profilo che intriga di più la Fiorentina. Nastasic occasione low-cost

10 luglio 2021 10:37

CDS, Milenkovic e Pezzella in uscita, Kouyaté Rugani e Cistana come possibili entrate

05 luglio 2021 11:05

CorSport, se Milenkovic parte alla Fiorentina piace Kouyaté del Metz e Lovato del Verona

04 luglio 2021 09:40

Sky Sport, Fiorentina offre 25 milioni allo Stoccarda per Gonzalez, in difesa piace Kouyate del Metz

12 giugno 2021 12:49

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