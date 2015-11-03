Notizie Kouyate Fiorentina

CorSport, Kouyate resta nel mirino della Fiorentina: il Metz vorrebbe tenerlo ma è difficile
02 agosto 2021 11:19
TMW, rivoluzione difesa non scontata. Vlahovic il terminale offensivo. Kouyaté il preferito
13 luglio 2021 11:01
CorSport, Kouyaté il profilo che intriga di più la Fiorentina. Nastasic occasione low-cost
10 luglio 2021 10:37
CDS, Milenkovic e Pezzella in uscita, Kouyaté Rugani e Cistana come possibili entrate
05 luglio 2021 11:05
CorSport, se Milenkovic parte alla Fiorentina piace Kouyaté del Metz e Lovato del Verona
04 luglio 2021 09:40
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