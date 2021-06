Sky Sport, Fiorentina offre 25 milioni allo Stoccarda per Gonzalez, in difesa piace Kouyate del Metz

Questo quello che scrive il sito di Sky Sport sui movimenti in entrata in casa Fiorentina:

“Grandi movimenti di mercato per la Fiorentina, tra le squadre più attive per regalare a Gattuso una rosa competitiva per la prossima stagione. Per l’attacco l’obiettivo è Nico Gonzalez, esterno offensivo di proprietà dello Stoccarda. Il club viola è arrivato a offrire 22 milioni più 3 di bonus per il classe 1998, per il quale però i tedeschi chiedono 25 milioni più 4 di bonus. La cifra proposta dalla Fiorentina non è ancora sufficiente, ma la distanza tra le parti non è incolmabile. Il giusto compromesso, alla fine, potrebbe essere 22,5 milioni più 3,5 di bonus.

C’è quindi ottimismo, ma la Fiorentina deve insistere e fare un altro passo importante verso lo Stoccarda per chiudere la trattativa. Il classe 1998 è stato anche convocato dall’Argentina per la Copa America e, nelle gerarchie di partenza, è tra i titolari dell’albiceleste insieme a Messi e Aguero. Un nome di spessore per accendere il mercato della Fiorentina, servirà ancora una sforzo da parte della società viola per regalare un rinforzo importante a Rino Gattuso.

Per il centrocampo, invece, l’obiettivo numero uno resta sempre Sergio Oliveira del Porto. Classe 1992, leader della squadra di Sergio Conceicao e impegnato agli Europei con il Portogallo. La prima richiesta del Porto è stata di 20 milioni, con la Fiorentina che sta lavorando per abbassare la richiesta anche con l’inserimento di alcuni bonus. La trattativa prosegue, la speranza è di chiudere questo colpo per il centrocampo. Per la difesa, invece, piace Kiki Kouyate del Metz. Centrale classe 1997, nell’ultima stagione protagonista in Ligue 1 con la maglia del Metz con 25 partite e un gol”

